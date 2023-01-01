В Перми на 40% выросло количество ДТП с участием детей За два месяца в автоавариях получили травмы 16 несовершеннолетних Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За два месяца 2023 года на территории Перми зарегистрировано 14 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в краевой ГИБДД.

В результате аварий 16 детей получили травмы. Увеличение количества ДТП произошло в Индустриальном и Кировском районах Перми.

Основными причинами автоаварий по вине детей-пешеходов стали переход проезжей части в неустановленном месте и переход проезжей части по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В инспекции обратили внимание, что нередко к тяжёлым последствиям приводит использование детьми во время перехода дороги наушников и гаджетов, отвлекающих внимание.

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