Елена Синица У входа в Черняевский лес завершают монтаж арочной конструкции Вблизи конструкции летом установят лавочки, качели, велопарковку Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

У входа в Чернявский лес со стороны ул. Братьев Игнатовых завершается монтаж арочных конструкций первой входной группы. Об этом сообщает глава Перми Алексей Дёмкин в своих социальных сетях.

С его слов, арку украсили символами леса. Вблизи конструкции летом установят лавочки, качели, велопарковку, информационный киоск и туалет. В общем и целом планируется установить семь таких конструкций. Их разместят возле наиболее популярных входов в лес. Их выполнят в едином стиле.

Следующая по плану — входная группа в районе спорткомплекса им. Сухарева.

Ранее сообщалось, что проект капитального ремонта парка культуры и отдыха «Балатово» получил положительное заключение госэкспертизы. Подрядчик должен будет на площади 19 га обустроить площадку со сценой для массовых мероприятий, спортивные и детские площадки с современным оборудованием, площадки для выгула и дрессировки собак, установить информационную навигацию и видеонаблюдение.













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