В Перми заработала «горячая линия» по вопросам приёма на военную службу по контракту Телефон колл-центра: 217-33-80 Поделиться Твитнуть

В Перми по единому номеру 217-33-80 заработала «горячая линия» по вопросам приёма граждан на военную службу по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Пермяки могут получить в колл-центре всю интересующую их по данному вопросу информацию, а также оформить заявку на прохождение службы.

Режим работы «горячей линии»: с понедельника по четверг — с 9.00 до 18.00 (перерыв — с 13:00 до 14:00), пятница — с 9.00 до 17.00 (перерыв — с 13:00 до 14:00).

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