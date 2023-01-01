В Перми осудят кибермошенников, предлагавших выгодно разместить средства на Форекс Группа из 20 человек успела украсть около 12 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми в суд направлено уголовное дело о краже с банковских счетов и мошенничестве, совершенных организованной группой с использованием IT-технологий. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. Всего на скамье подсудимых окажется 20 человек, обвиняемых в 23 преступлениях и нанёсших ущерб на сумму около 12 млн руб.

По версии следствия, преступная группа для прикрытия своей противоправной деятельности создала юридическое лицо, в котором было чёткое распределение ролей между участниками: младшие менеджеры занимались поиском потенциальных потерпевших, старшие совершали хищение денег, лидеры каждой из команд менеджеров контролировали их работу, также принимая участие в кражах денег. Кроме того, руководители преступной группы обеспечивали материально-техническую базу, решали оргвопросы.

Преступники предлагали гражданам разместить свои деньги на биржевых площадках международного финансового рынка Форекс. Вводя граждан в заблуждение о необходимости выполнения действий на их персональных компьютерах для участия в торгах либо вывода ранее проторгованных денежных средств, использовали программы Skype, AnyDesk для удаленного доступа к компьютерам, после чего обманутые граждане самостоятельно переводили деньги на счета иностранных банков, либо мошенники совершали хищение без их ведома.

За каждое из совершённых преступлений УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Уголовные дела направлены в Свердловский райсуд Перми.

Уточняется, что дело в отношении ещё одного, 21-го соучастника краж и мошенничества, выделено в отдельное производство «в связи с наступлением у него психического расстройства после совершения преступлений». Ожидается, что суд направит его на принудительное лечение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.