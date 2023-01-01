В Кунгуре осуждён водитель самосвала, по вине которого в ДТП погибли два человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кунгурский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лиц. Судили водителя грузового автомобиля — гражданина Кыргызской республики.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, судом установлено, что в октябре 2022 года в ночное время на трассе Пермь—Екатеринбург водитель самосвала нарушил скоростной режим, пересёк сплошную разделительную линию, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли, ещё одному пассажиру причинён тяжкий вред здоровью. В автомобиле также находился малолетний ребёнок одной из погибших, он отделался ушибами и ссадинами.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. С организации-владельца самосвала судом взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в общей сумме более 2 млн руб.

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