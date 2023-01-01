Фестиваль о науке FUTURE.DOC объявил программу фильмов
В кинопрограмму вошли научно-популярные ленты из России, Германии, Канады, Гренландии, Китая, США
Международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC (16+) состоится в Перми с 7 по 13 апреля 2023 года. Кинопрограмма пятого юбилейного фестиваля исследует космос, сознание человека, этичность использования технологий искусственного интеллекта. Вместе с героями фильмов зрители отправятся в экстремальные путешествия. Фильмы этого года созерцают красоту природы, объясняют, как функционирует зрение человека, и по-новому исследуют последствия изоляции.
«Фильмы FUTURE.DOC всегда обращены к актуальным вопросам человечества, они помогают зрителю лучше видеть будущее, понимать глобальные процессы мира. Именно фильмы задают темы фестивальных дней, которые мы наполняем лекционными и интерактивными событиями. 12 апреля фестиваль традиционно присоединится к международной акции Yuri's Night и посвятит программу космосу, полётам, изучению небесных тел и явлений», — рассказывает главный координатор фестиваля научно-популярного кино FUTURE.DOC Екатерина Землянухина.
Откроет фестиваль немецко-гренландская лента «Последний человек» (16+). Фильм посвящён проблеме таяния льдов в Гренландии, которые могут буквально утопить всю нашу цивилизацию, если позволить глобальному потеплению продолжаться. Премьера фильма состоялась на фестивале CPH:DOX в Копенгагене.
В программе — вдохновляющий канадский фильм о полётах на параплане «Лети, бабочка» (16+). Исполняя давнюю мечту, пилот и режиссёр Бенджамин Джордан решается на путешествие от Мексики до Канады, полагаясь только на солнце, ветер и собственную волю. Это путешествие попало в книгу рекордов Гиннеса как самое длинное на параплане без двигателя (2835 км).
На FUTURE.DOC покажут новый фильм постоянной участницы фестиваля, режиссёра Юлии Киселёвой «Вспышки света» (12+). Многие фильмы режиссёра посвящены исследованию работы мозга. Эта картина даст понятное объяснение устройству и смыслу зрения человека через внедрение новых технологий.
Что произойдет, если искусственный интеллект будет автономно принимать решение об ограничении свободы людей? Ответ — в фильме «Программные стереотипы» (12+). Что такое сознание? Присуще ли оно всем живым существам? Что происходит с сознанием, когда мы умираем? Глубокие смыслы объясняют радикально разные исследователи сознания в фильме «Aware» (16+).
Отдельное место в программе заняли фильмы о выживании в экстремальных ситуациях. Лента «В погоне за тенью» (12+) отправляет в путешествие вместе с охотником за затмениями. Он направляется на архипелаг Шпицберген, чтобы пережить полное солнечное затмение. Зрители фильма «Свобода в квадрате» (12+) окажутся на антарктической станции «Восток» вместе с врачами-испытателями Института медико-биологических проблем РАН, которым предстоит понять, готов ли человек к дальним космическим полетам.
Для детских показов отобраны два российских фильма. Маленьким зрителям покажут ленту «Красота поганки» (6+) Михаила Родионова и Надежды Дорофеевой. Это редчайшая возможность познакомиться ближе со скрытой от повседневных глаз жизнью птиц, которых не встретишь в зоопарке. Фильм Натальи Саврас «Мой папа космонавт» (6+) детскими голосами объяснит, каково это, когда твой папа работает космонавтом. Дети расскажут, как папы готовятся к космическим полётам и совершают их.
Иностранные фильмы будут транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. На показах лично или онлайн будут присутствовать представители авторских команд фильмов — режиссёры, продюсеры, операторы. Помимо кинопоказов на фестивале запланирована лекционная и дискуссионная программы, мастер-классы для детей, маркет и фуд-зона. Полная программа фестиваля будет объявлена дополнительно.
События фестиваля проходят бесплатно для зрителей по предварительной регистрации. Познакомиться подробнее с кинопрограммой и зарегистрироваться можно на сайте фестиваля. Главной площадкой фестиваля станет культурное пространство «Часовой завод». События 11 и 12 апреля пройдут в частной филармонии «Триумф», а в детском технопарке «Кванториум Фотоника» состоятся специальные показы фильмов для детей.
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