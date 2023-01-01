Фестиваль о науке FUTURE.DOC объявил программу фильмов В кинопрограмму вошли научно-популярные ленты из России, Германии, Канады, Гренландии, Китая, США Поделиться Твитнуть

Международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC (16+) состоится в Перми с 7 по 13 апреля 2023 года. Кинопрограмма пятого юбилейного фестиваля исследует космос, сознание человека, этичность использования технологий искусственного интеллекта. Вместе с героями фильмов зрители отправятся в экстремальные путешествия. Фильмы этого года созерцают красоту природы, объясняют, как функционирует зрение человека, и по-новому исследуют последствия изоляции.

«Фильмы FUTURE.DOC всегда обращены к актуальным вопросам человечества, они помогают зрителю лучше видеть будущее, понимать глобальные процессы мира. Именно фильмы задают темы фестивальных дней, которые мы наполняем лекционными и интерактивными событиями. 12 апреля фестиваль традиционно присоединится к международной акции Yuri's Night и посвятит программу космосу, полётам, изучению небесных тел и явлений», — рассказывает главный координатор фестиваля научно-популярного кино FUTURE.DOC Екатерина Землянухина.

Откроет фестиваль немецко-гренландская лента «Последний человек» (16+). Фильм посвящён проблеме таяния льдов в Гренландии, которые могут буквально утопить всю нашу цивилизацию, если позволить глобальному потеплению продолжаться. Премьера фильма состоялась на фестивале CPH:DOX в Копенгагене.

В программе — вдохновляющий канадский фильм о полётах на параплане «Лети, бабочка» (16+). Исполняя давнюю мечту, пилот и режиссёр Бенджамин Джордан решается на путешествие от Мексики до Канады, полагаясь только на солнце, ветер и собственную волю. Это путешествие попало в книгу рекордов Гиннеса как самое длинное на параплане без двигателя (2835 км).

кадр из фильма «Лети, бабочка»

На FUTURE.DOC покажут новый фильм постоянной участницы фестиваля, режиссёра Юлии Киселёвой «Вспышки света» (12+). Многие фильмы режиссёра посвящены исследованию работы мозга. Эта картина даст понятное объяснение устройству и смыслу зрения человека через внедрение новых технологий.

кадр из фильма "Вспышки света"

Что произойдет, если искусственный интеллект будет автономно принимать решение об ограничении свободы людей? Ответ — в фильме «Программные стереотипы» (12+). Что такое сознание? Присуще ли оно всем живым существам? Что происходит с сознанием, когда мы умираем? Глубокие смыслы объясняют радикально разные исследователи сознания в фильме «Aware» (16+).

кадр из фильма "Aware. Проблески сознания"

Отдельное место в программе заняли фильмы о выживании в экстремальных ситуациях. Лента «В погоне за тенью» (12+) отправляет в путешествие вместе с охотником за затмениями. Он направляется на архипелаг Шпицберген, чтобы пережить полное солнечное затмение. Зрители фильма «Свобода в квадрате» (12+) окажутся на антарктической станции «Восток» вместе с врачами-испытателями Института медико-биологических проблем РАН, которым предстоит понять, готов ли человек к дальним космическим полетам.

кадр из фильма "В погоне за тенью"

Для детских показов отобраны два российских фильма. Маленьким зрителям покажут ленту «Красота поганки» (6+) Михаила Родионова и Надежды Дорофеевой. Это редчайшая возможность познакомиться ближе со скрытой от повседневных глаз жизнью птиц, которых не встретишь в зоопарке. Фильм Натальи Саврас «Мой папа космонавт» (6+) детскими голосами объяснит, каково это, когда твой папа работает космонавтом. Дети расскажут, как папы готовятся к космическим полётам и совершают их.

кадр из фильма "Красота поганки"

Иностранные фильмы будут транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. На показах лично или онлайн будут присутствовать представители авторских команд фильмов — режиссёры, продюсеры, операторы. Помимо кинопоказов на фестивале запланирована лекционная и дискуссионная программы, мастер-классы для детей, маркет и фуд-зона. Полная программа фестиваля будет объявлена дополнительно.

События фестиваля проходят бесплатно для зрителей по предварительной регистрации. Познакомиться подробнее с кинопрограммой и зарегистрироваться можно на сайте фестиваля. Главной площадкой фестиваля станет культурное пространство «Часовой завод». События 11 и 12 апреля пройдут в частной филармонии «Триумф», а в детском технопарке «Кванториум Фотоника» состоятся специальные показы фильмов для детей.

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