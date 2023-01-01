«Женское движение Единой России» представило инициативы по поддержке женщин Поделиться Твитнуть

Поддержку НКО и организацию гуманитарных миссий, место и роль женщин в политической системе России, реализацию национальной стратегии в интересах женщин обсудили участницы первого Всероссийского форума партпроекта «Женское движение Единой России». Он собрал почти 300 участниц со всей страны.

Несмотря на то, что это один из самых молодых проектов «Единой России», он реализуется уже в 70 регионах страны и в ближайшее время запустится в Запорожской и Херсонской областях, сказал на пленарном заседании форума секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«Женское движение Единой России» вносит существенный вклад в нашу Победу. Хотел бы поблагодарить за участие в гуманитарной миссии «Единой России». Вы вместе с нами собираете гуманитарную помощь, шьете обмундирование, плетете маскировочные сети. Но самое главное — поддерживаете жен, матерей ребят, которые сейчас на фронте. Оказываете помощь семьям погибших бойцов. Более чем в 50 регионах работают курсы сестринского дела. Многие из женщин, прошедших их, отправляются в зону СВО», — сказал Андрей Турчак.

Как сообщила сопредседатель общественного совета партпроекта, сенатор Дарья Лантратова «Женское движение Единой России» объединило более 7 тысяч человек.

«Участницы проекта — это общественные деятели и волонтёры, женщины-депутаты всех уровней, жёны и матери военнослужащих, женщины-предприниматели. С первых дней существования нашего проекта они активно включились в оказание поддержки ребятам на передовой и их семьям. Многие были в зоне специальной военной операции. Более 3 тысяч девушек в регионах прошли наши курсы первой медицинской помощи. Многие работают в госпиталях по всей стране, в том числе в Луганске и Мариуполе. В акции «Тепло для героя», приняли участие более 70 тысяч человек, они связали более 200 тысяч теплых вещей. Мы оказываем социальную помощь, психологическую поддержку, помогаем найти работу», — сказала Дарья Лантратова.

Она также отметила, что активистки «Женского движения» постоянно проводят встречи с семьями военнослужащих.

«Им оказывают психологическую, социальную помощь, консультативную поддержку. Помогают найти работу и сохранить семейный бизнес», — подчеркнула Дарья Лантратова.

В сфере занятости «Женское движение Единой России» активно сотрудничает с Минтруда. В 20 регионах при поддержке партпроекта действуют женские клубы при центрах занятости — в Амурской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях, Удмуртии, Татарстане, Красноярском крае.

«Женские клубы при центрах занятости откроются ещё в двух регионах. Среди их услуг не только предложение о трудоустройстве, но и психологическая поддержка. Предложение пройти переобучение по востребованной специальности, открыть свой бизнес. Работа клубов нацелена и на реализацию национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года», — сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова.

Отдельное направление работы партпроекта — поддержка женского предпринимательства.

«В 47 субъектах страны уже прошли тематические мероприятия при поддержке Минэкономразвития с участием центров «Мой бизнес». Эти площадки собрали более 1,5 тысяч участниц», — сообщила Дарья Лантратова.

Для поддержки мам-предпринимателей Минэк вместе с «Женским движением Единой России» учредит специальный грант. Претендовать на его получение смогут и представительницы новых регионов.

«Хотим в Москве или на площадке Санкт-Петербургского форума собрать социальных предпринимателей, мам-предпринимателей. Договорились о том, что с партией отдельную номинацию и отдельный дополнительный грант запустим по линии «Женского движения Единой России», — сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Также поддержку получат женщины, которые решили попробовать себя в политике. Лидеры «Женского движения Единой России» станут наставниками участниц кадрового проекта партии «ПолитСтарт» и будут сопровождать их в ходе предварительного голосования и во время избирательной кампании.

«Мы договорились о том, что запустим линейку мероприятий по сопровождению, поддержке девушек, которые хотят попробовать себя в политике, для которых эта сфера — новая. Обучающий модуль предусмотрен в рамках работы Высшей партийной школы. В частности, Евгения Стулова (исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» — прим. ред.) готова принять участие в работе наставников», — отметила Дарья Лантратова.

Помимо этого, участницы форума предложили запустить два социальных проекта. Онлайн-платформу взаимопомощи «За своих», где каждый регион сможет разместить информацию о своих НКО, бизнесе, производителях и поставщиках, которые с начала СВО помогают военным и мирным жителям новых регионов. А также проект об историях подвига «Людям о людях». Он поможет распространить информацию о людях, которые вносят свой вклад в Победу.

Партпроект «Женское движение Единой России» начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.

Как рассказывает председатель Общественной палаты Пермского края, региональный координатор «Женского движения Единой России», координатор краевого проекта помощи мобилизованным и их семьям «Помощь здесь. Пермский край» Лилия Ширяева, «Женское движение» призвано отыскать и объединить во всех регионах тех женщин, которые пока не нашли себя в общественной жизни, но хотели бы этим заниматься.

Лилия Ширяева:

— Партпроект реализуется в трёх направлениях. Первое — это гуманитарная миссия и общественные проекты, в том числе для помощи нашим военнослужащим и членам их семей. Второе — поддержка предпринимательских инициатив женщин, нацеленность на построение ими бизнеса. И третье — выдвижение женщин для участия в политике в широком смысле: в органах власти, местного самоуправления, а также в масштабных общественных инициативах.

По каждому из направлений работа уже ведётся. Так, по первому направлению организован сбор помощи для военнослужащих, участвующих в СВО. В Пермском крае создана система быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край». Эта общественная инициатива направлена на оказание адресной помощи участникам СВО и членам их семей. Координируют проект руководитель Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова и Лилия Ширяева. Создан сайт помощьздесь.рф, где собрана и структурирована вся информация — как для тех, кто хочет обратиться за помощью, так для тех, кто готов принять участие в решении той или иной проблемы.

По словам Лилии Ширяевой, сегодня в рамках системы быстрого реагирования обработано уже более 10 тыс. запросов. Выстроено постоянное взаимодействие с военкоматом, с социальными участковыми, со специалистами на местах. Это создаёт все необходимые условия для оперативного решения запросов, поступающих от военнослужащих и их родных. В результате Прикамье сегодня — один из лучших регионов страны по эффективности этой работы. В феврале т.г. центры «Помощь здесь» созданы во всех муниципалитетах края, чтобы ещё быстрее организовывать процессы. Среди запросов от членов семей — помощь с устройством детей в детский сад, юридическая поддержка, вопросы, связанные с выплатами и пр. Как говорит Лилия Ширяева, все алгоритмы стандартных запросов отработаны, в каждом ведомстве определены ответственные, знающие свои обязанности. По каждому «нестандартному» запросу ведётся индивидуальная работа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.