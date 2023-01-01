В Индустриальном суде Перми вынесен приговор 23 наркоторговцам Всем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 14 лет Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Индустриальном райсуде Перми оглашён приговор в отношении 23 подсудимых. Они покушались на незаконный сбыт наркотических средств в крупных и особо крупных размерах, совершили более 27 преступлений.

Все оказавшиеся на скамье подсудимых являлись участниками преступного сообщества, созданного в декабре 2019 года. Через интернет-магазины они продавали наркотики на территориях Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской, Омской, Ленинградской и Московской областей.

Как отметили в пресс-службе суда, в отношении одного лица дело было рассмотрено в отдельном производстве, поскольку он сотрудничал со следствием и изобличил всех остальных участников наркобанды.

Всем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 14 лет в исправительных колониях общего, строгого и особого режима. Кроме того, осуждённые оштрафованы на общую сумму 2 млн 480 тыс. руб.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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