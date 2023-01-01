В Перми решили не запрещать левые повороты на перекрёстке Компроса и улицы Революции В дирекции дорожного движения побоялись критики со стороны жителей Поделиться Твитнуть

Пермская дирекция дорожного движения рассмотрела предложения ИТ-компании TrafficData по оптимизации дорожного движения на участке ул. Революции — между улицами Куйбышева и Сибирской — и решила их не использовать. Об этом сообщает тг-канал IT-Пермь.

Согласно выводам TrafficData, перенастройкой режима светофоров на данном отрезке проблему автомобильных пробок не решить. Компания предложила рассмотреть запрет левых поворотов и изменение пофазного разъезда на перекрёстке ул. Революции и Комсомольского проспекта.

Оба предложения в дирекции отвергли. «Манёвры левого поворота с ул. Революции и с Комсомольского проспекта востребованы. Введение запрета левых поворотов негативно скажется на общей пропускной способности центральной части города и вызовет обоснованные жалобы жителей», — отметили в организации. Изменение же пофазного разъезда может снизить уровень безопасности дорожного движения на перекрёстке, объяснили в дирекции.

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