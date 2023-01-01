Елена Синица В Чердыни мужчина заплатит полмиллиона за ДТП с быком Суд посчитал, что владелец быка пренебрёг запретом, предусмотренным ПДД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чердыни водитель заплатит 518 тыс. руб. из-за ДТП с быком. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Всё случилось ещё в 2018 году. Владелец автомобиля Toyota Rav 4 поздним вечером ехал по плохо освещённой проезжей части в сторону города, когда внезапно с пассажирской стороны спереди он почувствовал удар.

Как итог, он заметил на обочине лежащего быка. Суд посчитал, что владелец быка пренебрёг запретом, предусмотренным правилами дорожного движения о перегоне животных в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости. Теперь он должен выплатить стоимость восстановительного ремонта автомобиля Toyota Rav 4 — более 518 тыс. руб.

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