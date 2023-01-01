За сутки от коронавируса скончались два жителя Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 135 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели 142 человека.

Госпитализирован в лечебные учреждения края 31 местный житель, два пациента скончались.

С начала пандемии (с 2020 года) в регионе зарегистрировано 466 130 инфицированных, 9 277 человек от болезни погибли.

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