Как выбрать помещение для бизнеса: советы предпринимателям Поделиться Твитнуть

В многообразии коммерческой недвижимости сегодня непросто разобраться даже опытному бизнесмену. Разберемся, каким должно быть помещение для успешного ведения бизнеса.

Первая и самая важная характеристика объекта — это его локация. Выбор правильного места для ведения бизнеса — важный шаг, ведь грамотно выбранное месторасположение помогает бизнесу находить клиентов и получать приличный доход. Выбирая помещение, в первую очередь необходимо отталкиваться от характеристик трафика, проходимости и просматриваемости.

Торговая галерея в жилом квартале SMART City1 расположена по адресу ул. Стахановская, 52а в зоне высокого пешеходного трафика — только на площадке бизнес-парка Морион и технопарка Morion Digital работают более 5 000 человек. Рядом с жилым кварталом пересекаются важные транспортные артерии города, а после строительства новой дороги, которая свяжет Индустриальный район Перми с центральной частью города, жилой квартал SMART City станет еще ближе к центру.

Успешная локация — это гарантия интенсивного потока людей, который заметно сэкономит затраты на дополнительную рекламу — привлечение будет происходить напрямую.

Второй важный момент — развитая инфраструктура. Рядом с кварталом SMART City располагаются не только жилые дома, но и детские сады, школы, спортивные клубы, парки и другие полезные локации, в пешей доступности остановки общественного транспорта.

Третья немаловажная характеристика помещений — продуманные технические решения. Торговые помещения в SMART City — это отдельные входные группы, пандусы, возможность размещения рекламных вывесок. Предусмотрена система «умный офис»: в мобильном приложении PAN вы сможете открывать двери и шлагбаумы со смартфона, просматривать изображения с камер, передавать показания приборов, получать квитанции и оплачивать коммунальные услуги.

Жилой комплекс переменной этажности SMART City включает в себя 331 квартиру и 29 коммерческих помещений: 1 этаж — торговая галерея (11 объектов под разные виды деятельности), 2 этаж — офисная галерея (18 офисов). Дом сдан и активно заселяется, а перспективное развитие территории предполагает строительство 2 очереди жилого квартала SMART City. Успевайте сейчас занять выгодное место для вашего бизнеса и быть в центре событий!

Приглашаем арендаторов рассмотреть помещения в аренду от 49,3 до 137,5 кв.м

— Помещения на первом этаже с отдельным входом для предприятий торговли, сферы услуг:

хорошая освещенность, витражное остекление;

отдельная входная группа с тамбуром;

отделка «под чистовую»;

система вентиляции;

высота потолков до 3,90 м;

— Офисные помещения на втором этаже:

отделка «под чистовую», места общего пользования — с чистовой отделкой;

высота потолков до 3,3 м;

санузлы размещены на этаже.

Успейте выгодно забронировать помещение для вашего бизнеса, менеджер отдела продаж коммерческой недвижимости компании PAN City Group поможет подобрать нужное помещение и ответит на возникающие вопросы. Звоните по телефону 207-90-77.

1 ЖК «SMART City» — многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

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