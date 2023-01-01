Андрей Стрельцов «Пермские медведи» обыграли ЦСКА Эта победа позволила пермской команде закрепиться на третьем месте Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Пермские медведи"

Очередной матч в гандбольной Суперлиге подопечные Валентина Бузмакова провели в понедельник на своей площадке против основного конкурента в борьбе за третье место в турнирной таблице столичных армейцев.

По ходу матча хозяева, дважды оказывались в роли догоняющих на 3 и более мяча, но в итоге одержали победу со счётом 31:29.

Теперь ЦСКА и пермский клуб разделяет четыре очка. Впереди только ГК «Виктор» и «Чеховские медведи», опережающие пермяков на два очка.

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