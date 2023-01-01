Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» обыграли ЦСКА
Эта победа позволила пермской команде закрепиться на третьем месте
Очередной матч в гандбольной Суперлиге подопечные Валентина Бузмакова провели в понедельник на своей площадке против основного конкурента в борьбе за третье место в турнирной таблице столичных армейцев.
По ходу матча хозяева, дважды оказывались в роли догоняющих на 3 и более мяча, но в итоге одержали победу со счётом 31:29.
Теперь ЦСКА и пермский клуб разделяет четыре очка. Впереди только ГК «Виктор» и «Чеховские медведи», опережающие пермяков на два очка.
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