На участке трассы Кунгур—Соликамск в Пермском крае вводится реверсивное движение Причина — начало ремонтных работ Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 22 марта вводится реверсивное движение на участке автомобильной трассы Кунгур—Соликамск в Губахе. Здесь подрядчик ООО «Универсал-Строй» приступает к ремонту дорожного полотна. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на министерство транспорта Пермского края.

Поясняется, что работы будут проводиться на мосту через Косьву, а движение транспорта по нему будет регулироваться светофором. Дата завершения ремонта не уточняется.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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