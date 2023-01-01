На участке трассы Кунгур—Соликамск в Пермском крае вводится реверсивное движение
Причина — начало ремонтных работ
В Пермском крае с 22 марта вводится реверсивное движение на участке автомобильной трассы Кунгур—Соликамск в Губахе. Здесь подрядчик ООО «Универсал-Строй» приступает к ремонту дорожного полотна. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на министерство транспорта Пермского края.
Поясняется, что работы будут проводиться на мосту через Косьву, а движение транспорта по нему будет регулироваться светофором. Дата завершения ремонта не уточняется.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.