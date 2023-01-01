Пермяков попросили не пить воду из родников в период снеготаяния Качество воды в городских родниках нестабильно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период снеготаяния и паводка жителям Перми рекомендуют не пить воду из родников и не использовать её для приготовления пищи. С предупреждением выступили специалисты управления по экологии и природопользованию мэрии. Об этом сообщает «Рифей».

Как пояснили в ведомстве, весной вместе с талыми водами в родники могут попадать химические, органические и биологические загрязнения. Это приводит к тому, что качество воды в родниках в это время ухудшается, и её использование может стать причиной различных заболеваний.

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