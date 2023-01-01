В суд направлено дело о совращении подростка 46-летним жителем Пермского края Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи Пермского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Пермского МО. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в феврале 2023 года обвиняемый совершил развратные действия в отношении 15-летней потерпевшей. При этом обвиняемому достоверно был известен её возраст.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.