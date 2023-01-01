Из-за гриппа на карантин отправлены классы в 27 школах Пермского края Всего за неделю ОРВИ заболели 16,3 тысяч человек Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за неделю с 13 по 19 марта в регионе зарегистрировано 16354 случая ОРВИ и гриппа. Это соответствует уровню предыдущих семи дней.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 57,5%.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных циркулируют вирусы гриппа В, а также возбудители негриппозной этиологии.

Приостановлена образовательная деятельность в 38 классах 27 школ и в 32 группах 35 детсадов Пермского края.

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