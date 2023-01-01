Здание краевого Дома журналистов могут отремонтировать за 4,9 млн рублей Работы должны выполнить за восемь месяцев Поделиться Твитнуть

ул. Сибирская 8 / фото: permmarathon.ru

В Перми отреставрируют историческое здание, где находилась редакция областной газеты «Звезда», в которой работал писатель Аркадий Гайдар, журналист Савватий Гинц и краевед Борис Назаровский. На портале госзакупок появился тендер по поиску подрядчика для проведения ремонтных работ в доме по ул. Сибирской, 8.

Заявки принимаются до 28 марта, начальная цена муниципального контракта — 4,95 млн руб.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт помещений и инженерных систем, приспособление здания к современному использованию. Работы должны быть выполнены за 244 дня со даты подписания контракта.

Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения доходный дом Рязанцевой (дом Любимовых-Рязанцевых) был построен на углу улиц Пермской и Сибирской в 70-е годы XIX века.

В 1881 году на втором этаже здания открылась Александровская женская четырёхклассная прогимназия, в 1898-1900 годах помещения занимало потребительское общество служащих в правительственных учреждениях, с 1900-х годов по 1916 год здесь находилось Пермское управление земледелия и государственного имущества.

Первый этаж сдавался в аренду под магазины. В разные годы там находились посудоламповая лавка купца Ивана Осипова, магазин Вилесовых (механические и электротовары, обои, лаки, краски), специальный полотняный магазин торгового дома «Фёдор Круглов и К», редакция газеты «Пермский вестник» и магазин бумажных товаров Саввы Морозова.

Вероятно, в 1914 году владельцем дома стало Пермское Общественное собрание.

В 1918 году дом был реквизирован. Часть комнат занял губернский земский отдел, часть — государственная типография и фабрика по производству масляных красок.

В 1923 году в доме было открыто советско-партийное торговое издательство «Пермкнига». А с 1923 по 1964 год второй этаж этого здания занимала редакция газеты «Звезда».

В 1956-1974 годах здесь же помещалось Пермское отделение Союза писателей. А с 18 января 1958 года в доме находится Дом журналистов, которому присвоено имя А.П. Гайдара.

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