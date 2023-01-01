На этой неделе в Перми без воды останутся сто жилых домов Об отключениях предупредил коммунальный оператор Поделиться Твитнуть

В Перми с 20 по 25 марта в связи с проведением плановых и аварийных работ от водоснабжения отключат в общей сложности около сотни жилых домов. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, сегодня до 19:00 в связи с плановым ремонтом отключено водоснабжение в домах по адресам: ул. Краснова, 24, 25, ул. Газеты «Звезда», 33, 35. И до 10:00 21 марта — в домах на б. Гагарина, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 37а СТ1, 39, 39а, 41, 47, 49, ул. Дружбы, 34, 34а, 34б, ул. Крупской, 28а, 32а, ул. Лебедева, 54 и ул. Уральской, 119.

В среду, 22 марта, с 09:30 до 17:00 отключается вода по адресам: ул. Екатерининская, 210, 214, 216; ул. Подгорная, 32, 52, ул. Пушкина, 129а, 135.

С 10:00 до 20:00 23 марта воды не будет в домах по ул. Карпинского, 58, 64, 65.

А 25 марта с 10 до 17 часов для устранения аварийной утечки отключат водоснабжение в следующих домах:

— ул. Графтио, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16;

— ул. Двинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

— п. Дубровский 1-й, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

— п. Дубровский 2-й, 6, 8;

— ул. Карбышева, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

— ул. Лобвинская, 1, 3, 4, 5;

— ул. Репина, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Жителям рекомендуется сделать запасы воды заблаговременно.

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