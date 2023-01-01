Елена Синица Американский бренд обуви Nine West заходит в Пермь Отдел появится в ТРК «СпешиLove» Поделиться Твитнуть

фото: издание "Текст"

В ТРК «СпешиLove» появится американский бренд обуви и аксессуаров Nine West. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на администрацию торгового комплекса.

Как сказали в администрации ТРК, магазин будет на втором этаже. Арендатор уже занялся строительно-монтажными работами и набором персонала. Общая площадь магазина составит 108 кв. м. Сроки открытия пока не называются.

«Найн Вест» — бренд средней ценовой категории. Бренд был основан в 1977 году, а к концу 1980-х марка стала одной из самых популярных марок женской обуви в США.

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