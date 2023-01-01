Елена Синица За неделю в Прикамье случилось 329 ДТП Водители автобусов нарушили ПДД 93 раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 13 по 19 марта на территории региона случилось 329 ДТП. В них 27 человек получили травмы. Среди пострадавших трое детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

В общем и целом, инспекторы зафиксировали 18 686 нарушений. В частности, было поймано 144 водителя в пьяном виде и 156 — без прав. Еще 191 водитель нарушил правила перевозки детей. В то же время, 196 выехали на встречную полосу движения.

Также 652 нарушения связаны с управлением авто, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств.

Помимо этого, 616 водителей не предоставили преимущество пешеходам. Сами пешеходы стали нарушителями 814 раз. Водители автобусов нарушили ПДД 93 раза.





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