В Пермском крае начали резать лёд на Усьве Цель предотвратить затопление двух посёлков во время ледохода Поделиться Твитнуть

фото: минприроды Пермского края

В понедельник, 20 марта, в Пермском крае начались ледорезные работы на реке Усьве. Они проводятся в границах посёлков Мыс и Бобровка Чусовского ГО на двух участках русла, где во время ледохода возможно образование заторов. Об этом сообщили в минприроды Пермского края.

В ведомстве отметили, что в средней и южной части водосбора Усьвы наблюдается повышенное содержание запасов воды в снежном покрове по сравнению с большинством речных бассейнов Прикамья. В зоне возможного подтопления находится 1 га территории, на которой расположены жилые дома, надворные постройки и объекты инфраструктуры.

Проведение ледорезных работ позволит предотвратить ущерб на сумму более 50 млн руб.

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