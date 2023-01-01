На этой неделе в Пермском крае снова ожидается потепление до +9 градусов Каждый день будет идти дождь со снегом Поделиться Твитнуть

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Погоду в Пермском крае на этой неделе будет определять тёплый и влажный воздух, поступающий с Атлантики. Средняя температура воздуха будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Больше обычного выпадет осадков. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов научного проекта «Метеоролог.и.я».

Самым холодным днём на неделе станет понедельник. Сегодня температура воздуха в разных районах поднимется только до -2…+3 градусов. Ожидается снег.

Во вторник пройдёт снег с дождём и потеплеет до +1…+6 градусов.

В среду ожидается дождь (по востоку и северу — со снегом), до 14 м/с усилится ветер, температура воздуха поднимется +3…+8, а на дорогах будет сильная гололедица.

В четверг, пятницу и последующие выходные характер погоды существенно не изменится, максимальная температура в дневные часы составит +4…+9 градусов.

Напомним, 17 марта в Перми был установлен суточный температурный рекорд — +9,2 градуса, что на 0,9 градуса выше предыдущего рекорда.

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