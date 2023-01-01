Андрей Стрельцов «Кама» взяла реванш у «Искры» Второй матч в Одинцове завершился победой пермских волейболистов Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

ВК «Кама» провела повторный поединок в гостевой серии против подмосковной «Искры».

Если в первой игре успех сопутствовал хозяевам площадки, то в воскресенье подопечным Владимира Викулова удалось взять реванш. Вновь для выявления победителя потребовалась пятая партия. На этот раз победу одержала пермская команда со счётом 3-2.

В турнирной таблице «Кама» осталась на третьем месте в чемпионате Высшей лиги «А», среди команд, оспаривающих места с 9 по 16.

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