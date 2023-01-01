Андрей Стрельцов Прикамцы стали чемпионами страны по фристайлу Успех пришёл нашим землякам в дисциплине могул Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация фристайла Пермского края

В Красноярске проходит чемпионат России по фристайлу. За почётный титул борются сильнейшие спортсмены страны. Представители Чусового Виктория Лазаренко и Артём Шульдяков стали лучшими у мужчин и женщин в дисциплине могул.

Это не первый их успех в сезоне. Ранее они побеждали в различных этапах Кубка страны. Оба спортсмена тренируются под руководством Лазаренко Сергея Анатольевича.

Сегодня, 19 марта, также пройдут соревнования в дисциплине "парный могул".

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