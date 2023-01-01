Андрей Стрельцов
Пермский волейбольный клуб «Кама» проиграл подмосковной «Искре»
В упорном поединке всё решила пятая партия
Команды волейбольной Высшей лиги «А» продолжают игры финальной стадии. Пермский клуб выступает в группе, в которой разыгрываются места с 9 по 16. Очередным соперником пермяков стала подмосковная «Искра».
Первый поединок в Одинцове завершился победой хозяев на тай-брейке — 3:2 (23:25 25:23 21:25 25:15 15:13).
Второй матч команды проведут 19 марта. Пока в турнирной таблице «Кама» занимает третью позицию в группе, «Искра» — вторую.
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