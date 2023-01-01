Елена Синица Коронавирусом заразились еще 228 жителей Пермского края Скончался один житель региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае официально подтверждено 228 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

Так, госпитализировать в медучреждения пришлось шесть человек. Выздоровели за минувшие сутки 257 человек, скончался один житель.

Всего с начала пандемии в Пермском крае официально подтвердилось 465 745 случаев заражения коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.