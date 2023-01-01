Елена Синица В Перми 17 марта побит температурный рекорд Максимально воздух прогрелся до +9,2 градуса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 17 марта, в Перми был установлен суточный температурный рекорд — +9,2 градуса, что на 0,9 градуса выше предыдущего рекорда. Последний раз рекорд был установлен в 2013 году. Об этом сообщает ВЕТТА.





Также рекорд установили и в поселке Бисер. Там воздух прогрелся до +7,6 градуса. На этой территории последний рекорд был +7,1 градуса для этого дня. Его зафиксировали в 2001 году.





Однако теплее всего вчера было в Кунгуре (+9,7 градуса), в Чайковском (+9,5 градуса) и в Ножовке (+9,4 градуса).





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