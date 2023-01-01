Елена Синица Рейс из Перми в Сочи задерживается из-за сильного тумана Видимость составляет 500-1000 метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рейс авиакомпании «Победа» из Перми в Сочи задерживается. Пассажиры должны были вылететь в 06:45 по местному времени, однако рейс откладывается до 18:50. Информация об этом содержится в онлайн-табло пермского аэропорта.

Предполагается, что причиной задержки стал сильный туман в Сочи.

Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, до конца дня 18 марта на территории города местами ожидается туман. Видимость составляет 500-1000 метров.

«Погодные условия могут влиять на работу аэропорта. В настоящее время аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолёта или направлении на запасной аэродром принимают командиры воздушных судов», — говорят в ведомстве.

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