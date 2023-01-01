В Перми с 25 этажа упал 12-летний школьник и разбился насмерть Это случилось вечером 17 марта Поделиться Твитнуть

СУ СКР по Пермскому краю устанавливает обстоятельства инцидента с 12-летним пермяком. В пятницу, 17 марта, он упал с балкона на 25 этаже дома на ул. Уинской. Об этом пишет Properm.ru.

По информации очевидцев, ребёнку 12 лет. Со слов свидетелей, при падении ребёнок ударился о припаркованный автомобиль, у того сработала сигнализация.

Незадолго до случившегося ребёнок зашёл в дом, доехал до 25 этажа и оставил на балконе куртку, шапку и телефон.

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