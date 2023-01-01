Алёна Бронникова Власти Перми собираются закупить тушёнки на 1,5 млн рублей Закупка проводится для нужд гражданской обороны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент экономики и промышленной политики пермской администрации проводят конкурс на поставку мясных консервов. На портале госзакупок сообщается, что подать заявку можно до 3 апреля.

Согласно документации, департамент планирует закупить более трёх тысяч килограммов консервированной говядины в металлических банках. Вес каждой должен быть в пределах от 0,325 до 0,55 кг. Срок годности тушёнки на момент поставки должен быть не менее 56 месяцев.

Исполнитель должен будет отвозить товар партиями, по заявкам заказчика, в д. Большая Мось, ул. Раздольная, 15а. Срок действия поставок с 20 апреля по 31 октября 2023 года.

«Поставка продуктов питания осуществляется в соответствии с п. 2.2. постановления администрации города Перми от 11.06.2014 № 388 «О создании и содержании запасов продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» для создания и содержания продовольственного запаса города», — указано в документах.

Максимальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей. Источник финансирования — городской бюджет. Поставщика определят по итогам конкурса 5 апреля.





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