В ТРЦ «Планета» открывается универмаг российских дизайнеров SLAVA

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» 18 марта открывается универмаг российских дизайнеров SLAVA, об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Универмаг площадью 541 кв. м располагается на первом этаже, в нём будут размещены корнеры с капсульными коллекциями одежды, аксессуарами и украшениями, посудой, товарами для дома и косметикой более 30 российских брендов, в том числе YOU, NEROlab, To Be One, Волга Мама, VEDMA, ARSHENÓVA, BOXXY BAGS и др.

В день открытия с посетителями универмага встретятся дизайнеры и стилисты, которые расскажут о концепции SLAVA. Рядом с торговым залом пройдут мастер-классы по изготовлению ароматических свечей из кокосового воска и украшений-трансформеров из натуральных камней и стеклянных бусин. В 16:00 запланирован модный показ коллекций одежды.

