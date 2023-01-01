Алёна Бронникова Суд в Перми оштрафовал ПЗСП за дефекты в новой квартире Пермяк отсудил у застройщика почти 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Жителю Дзержинского района Перми удалось взыскать 290 тыс. руб. с АО «ПЗСП» за найденные дефекты в новой квартире. Подробности дела появились на сайте Управления ФССП по Пермскому краю.

После получения квартиры в новостройке пермяк обнаружил в ней множество дефектов, образовавшихся во время некачественных монтажных и отделочных работ. Он обратился к независимым экспертам. Строительно-техническая оценка показала, что их устранение составит около 235 тыс. руб. Направленная ПЗСП претензия осталась без ответа, поэтому дело было передано в суд.

Суд постановил взыскать с компании 290 тыс. руб. компенсации морального вреда, расходов на устранение всех недостатков и услуг эксперта и юриста. Застройщик в положенные сроки добровольно перечислил всю сумму заявителю.

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