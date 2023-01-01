Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 17 по 24 марта Поделиться Твитнуть

17 марта в 19:00 в Доме Мешкова пройдёт концерт «Шербурские зонтики. Музыка французского кино» (6+). В исполнении солистки Пермского губернского оркестра Натальи Сафиулиной и джазового пианиста Александра Колесникова прозвучат вальсы-мюзетты и музыкальные композиции из кинофильмов Мишеля Леграна.

17 марта в 19:00 в Дворце культуры им. Солдатова пройдёт «Монолог-концерт» (12+) Евгения Гришковца. Текст основан на новых рассказах «Узелки» и «Водка как нечто большее».

17 марта в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят трагедию Шекспира «Король Лир» (16+) в постановке театра Globe. В заглавной роли блистает ветеран саги «Пираты Карибского моря» Кевин Макнэлли.

Король Лир / фото: perm.theatrehd.com

17 марта в 19:00 в Органном концертном зале выступит народный артист РФ Евгений Князев с моноспектаклем «Пиковая дама» (6+) по одноимённому произведению Пушкина.

17, 18 и 19 марта в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт финальный этап конкурса молодёжных и школьных театров «Моя игра» (0+). За звание лучших поборются более 650 молодых артистов из 11 регионов России. Зрителей ждут конкурсные показы, выставки, мастер-классы, пиротехническое шоу и многое другое. Подробная программа конкурса в группе ПДНТ «Губерния».

"Моя игра" / фото: пресс-служба ПДНТ Губерния

17 и 24 марта в 19:00 в Пермском театре кукол в рамках проекта «Театр оживающих книг» пройдут читки современной детской литературы. Артисты представят повесть-сказку Нины Дашевской «Зимний мастер» (6+).

Читки в Пермском театре кукол

Пермский театр кукол

18 марта в 11:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдут экологические настольные игры (6+). Это любительская встреча игроков и всех, кто хочет познакомиться с шахматами, го, нардами и другими играми.

18 марта в 15:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт лекция-медитация с философом Дарьей Китежъ (18+), которая позволит взглянуть на выставку «Андрей Красулин. Начала» (18+) с точки зрения феноменологии, экзистенциализма, психоанализа и плоской онтологии.

18 марта в 17:00 в Пермском театре юного зрителя в рамках проекта «Соme in/Камин» пройдёт встреча с артисткой Викторией Ельцовой (6+).

18 и 19 марта на сцене Театра-Театра пройдут гастроли Школы-студии МХАТ. Программа включает показы спектаклей студентов IV курса актёрского факультета (Мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина), выставку макетов костюмов и сценографии молодых театральных художников «Диалог с классиком», а также прослушивание творческой молодёжи, которая мечтает стать артистами. 18 марта в 19:00 зрители увидят спектакль «Гомер. Илиада» (16+), а 19 марта в 19:00 – «С любовью и всякой мерзостью...» (16+).

Гастроли МХАТ в Театре-Театре

Театр-Театр

19 марта в 12:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится концерт-беседа «Город мой – Пермь» к 300-летию Перми (12+). Учащиеся и преподаватели ДМШ № 6 «Классика» исполнят произведения Баха, Чайковского, Прокофьева, Хачатуряна, а также сочинения пермских композиторов. Просветительская программа включает рассказ об истории и знаковых именах, без которых трудно представить современную культурную жизнь Перми.

19 марта в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт литературная встреча «Читай – почитай» (16+). Встреча состоит из двух частей: первый час – участники обсуждают книгу «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, второй час – литературные игры, обсуждение новинок литературы и кино.

19 марта в 14:00 в Фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия «Звучащая коллекция» (12+). Экскурсанты узнают, какие устройства использовали люди, чтобы записывать и воспроизводить звуки, примут участие в игре-викторине, где будут представлены редкие предметы, которые производились и использовались в разное время на территории Перми и Пермского края, и многое другое.

19 марта в 15:00 и 17:10 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят поставленный в Венской опере балет «Лебединое озеро» (6+) Чайковского с Рудольфом Нуреевым и Марго Фонтейн.

Лебединое озеро / фото: perm.theatrehd.com

19 марта в 16:00 в Органном концертном зале пройдёт концертная программа «Книга-гала» (6+). В исполнении солистов Пермской краевой филармонии прозвучат романсы, инструментальные пьесы по литературным мотивам, арии, ансамбли, сцены из спектаклей.

19 марта в 18:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках Фестиваля Пермского искусства пройдёт концерт камерного оркестра «Орфей» «Кончерто. Пермь. Вечер второй» (12+). Прозвучат произведения пермских композиторов: Геннадия Широглазова, Петра Куличкина, Владимира Белунцова, Дмитрия Батина, Никиты Широкова и Виктора Пантуса.

20 марта в 20:00 в частной филармонии «Триумф» зрители услышат программу «Звуковая мандала равноденствия» (12+), основанную на «Медитации» современного композитора Анны Сегал для виолончели, перкуссии и электронных звуковых ландшафтов.

21 марта в 16:00 в Пермском доме художника открывается юбилейная персональная выставка произведений Александра Новодворского «Стезя» (6+). Представлены графика, живопись, инсталляции, пейзажи, серии портретов, автопортретов, а также циклы цветочных натюрмортов.

Выставка "Стезя" / фото: пресс-служба Пермской Арт-резиденции

21 марта в 16:00 в Доме Мешкова откроется выставка «Докопаться до города» (0+). Она представляет предметы, обнаруженные археологами за последние десятилетия в историческом центре Перми. Выставка создаётся в партнёрстве с Камской археологической экспедицией, последние находки которой также будут продемонстрированы в Доме Мешкова.

Пермский краеведческий музей

21 марта в 18:00 в Пермской Арт-резиденции откроется выставка «Непростые формальности» (0+) скульптора Кирилла Кривощкова. В подготовке выставки участвовали студенты философско-социологического факультета ПГНИУ, направлений «Искусства и гуманитарные науки», «Культурология», «Дизайн» и «Организация работы с молодёжью», а также молодые пермские художники – они разрабатывали концепцию выставки и занимались копирайтингом, создавали экспозиционный и графический дизайн, а также работали над событийной программой.

21 марта в 19:00 в Доме Смышляева в исполнении артистов Пермской оперы пройдёт вечер камерной музыки «Времена года: откровение весны» (12+). В программе сочинения Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Свиридова, Шостаковича, Лудзаски, Шуберта, Грига и других композиторов.

в Доме Смышляева в исполнении артистов Пермской оперы пройдёт вечер камерной музыки «Времена года: откровение весны» (12+) / фото: permopera.ru

21 марта в 19:00 в Органном концертном зале знаменитый органист, заслуженный артист России, солист Московской государственной академической филармонии профессор Александр Фисейский и его ученицы, студентки Российской академии музыки им. Гнесиных Надежда Востокова и Анастасия Ильясова представят концертную программу «Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху» (6+).

Александр Фисейский / фото: filarmonia.online

22 марта в 18:30 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт лекция искусствоведа Сергея Крюкова «В плену модернизма» (16+). Автор расскажет, как проявляется зависимость современного искусства от произведений классиков; чем отличается модернизм от постмодернизма и метамодернизма; как понимать произведения современных художников Перми в контексте истории искусств; нужно ли для понимания сути современного искусства разбираться в культуре эпохи Ренессанса и Просвещения. Будут проанализированы произведения Марселя Дюшана, Энди Уорхолла, Жан-Мишеля Баския, Дэмиена Херста и других авторов, чьё творчество стало своего рода учебником по современному искусству.

22 марта в 19:00 в Центре городской культуры в рамках выставки «Металлогия» автор скульптур Олег Филимонов проведёт экскурсии и расскажет о своих работах (16+).

22 марта в 19:00 в частной филармонии «Триумф» театр «Балет Евгения Панфилова» представит вечер фестивальных мини-балетов (12+).

До 22 марта в киноцентре «Премьер» проходит ретроспектива Ларса фон Триера (18+).

23 марта в 15:00 в Фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия «Пермь до пожара 14 сентября 1842 г.» (12+ от 13 лет). Экскурсанты познакомятся с археологическими находками из пермских усадеб, сгоревших в пожаре 1842 года, узнают, что такое «закрытые археологические комплексы» и какую информацию они могут дать исследователям, и многое другое.

23 марта в 15:00 в Детском музейном центре пройдёт экскурсия по выставке «Про льва, который стал писателем» (6+). Участники познакомятся с главными героями произведений Льва Давыдычева и узнают, черт каких героев в них больше всего, выяснят, почему автор решил писать для детей и про детей и как ему удалось создать в своих книгах живой, шумный и суматошный мир, в котором герои играют и учатся, дружат и ссорятся, растут и делают выбор.

23 марта в 19:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт презентация сборника стихов пермского поэта Николая Бурдина и поэтический вечер «Пока мы живы» (12+).

23 марта в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт юбилейная программа «Всё ещё будет!» (6+) к 35-летию квартета «Каравай». Ансамбль представит поклонникам избранные произведения из своего репертуара.

23 марта в 23:50 на сайте Medici.TV стартует трансляция финала конкурса дирижёров Донателлы Флик-2023 (16+).

До 16 апреля в Пермской Арт-резиденции работает персональная выставка пермского художника-пейзажиста Константина Собянина «Территория зимы» (0+). На выставке представлены 48 работ, выполненных им за последние годы.

До 16 апреля в Пермской Арт-резиденции работает выставка «Сцепление» (0+). На ней представлено около пятидесяти работ – графика, живопись, объекты. В проекте принимают участие три поколения художников: молодые авторы, уже заявившие о себе художники и известные пермские мастера.

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