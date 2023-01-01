Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 17 по 24 марта
17 марта в 19:00 в Доме Мешкова пройдёт концерт «Шербурские зонтики. Музыка французского кино» (6+). В исполнении солистки Пермского губернского оркестра Натальи Сафиулиной и джазового пианиста Александра Колесникова прозвучат вальсы-мюзетты и музыкальные композиции из кинофильмов Мишеля Леграна.
17 марта в 19:00 в
Дворце культуры им. Солдатова
пройдёт «Монолог-концерт» (12+) Евгения Гришковца. Текст основан на новых
рассказах «Узелки» и «Водка как нечто большее».
17 марта в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят трагедию Шекспира «Король Лир» (16+) в
постановке театра Globe. В заглавной роли блистает ветеран саги «Пираты
Карибского моря» Кевин Макнэлли.
17 марта в 19:00 в
Органном концертном зале выступит народный
артист РФ Евгений Князев с моноспектаклем «Пиковая дама» (6+) по одноимённому
произведению Пушкина.
17, 18 и 19 марта в
Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт финальный этап конкурса молодёжных и школьных театров «Моя игра»
(0+). За звание лучших поборются более 650 молодых артистов из 11 регионов
России. Зрителей ждут конкурсные показы, выставки, мастер-классы,
пиротехническое шоу и многое другое. Подробная программа конкурса в группе ПДНТ
«Губерния».
17 и 24 марта в 19:00 в
Пермском театре кукол в рамках
проекта «Театр оживающих книг» пройдут читки современной детской литературы.
Артисты представят повесть-сказку Нины Дашевской «Зимний мастер» (6+).
18 марта в 11:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдут экологические настольные игры (6+). Это любительская встреча
игроков и всех, кто хочет познакомиться с шахматами, го, нардами и другими
играми.
18 марта в 15:00 в
музее современного искусства PERMM
пройдёт лекция-медитация
с философом Дарьей Китежъ (18+), которая позволит взглянуть на выставку
«Андрей Красулин. Начала» (18+) с точки зрения феноменологии, экзистенциализма,
психоанализа и плоской онтологии.
18 марта в 17:00 в
Пермском театре юного зрителя в
рамках проекта «Соme in/Камин» пройдёт встреча с артисткой Викторией Ельцовой
(6+).
18 и 19 марта на сцене
Театра-Театра пройдут гастроли
Школы-студии МХАТ. Программа включает показы спектаклей студентов IV курса
актёрского факультета (Мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина),
выставку макетов костюмов и сценографии молодых театральных художников «Диалог
с классиком», а также прослушивание
творческой молодёжи, которая мечтает стать артистами. 18 марта в 19:00
зрители увидят спектакль «Гомер. Илиада» (16+), а 19 марта в 19:00 – «С любовью
и всякой мерзостью...» (16+).
19 марта в 12:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится концерт-беседа «Город мой – Пермь» к 300-летию Перми (12+).
Учащиеся и преподаватели ДМШ № 6 «Классика» исполнят произведения Баха,
Чайковского, Прокофьева, Хачатуряна, а также сочинения пермских композиторов.
Просветительская программа включает рассказ об истории и знаковых именах, без
которых трудно представить современную культурную жизнь Перми.
19 марта в 14:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт литературная встреча «Читай – почитай» (16+). Встреча состоит из
двух частей: первый час – участники обсуждают книгу «Портрет Дориана Грея»
Оскара Уайльда, второй час – литературные игры, обсуждение новинок литературы и
кино.
19 марта в 14:00 в
Фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия «Звучащая коллекция» (12+). Экскурсанты узнают, какие
устройства использовали люди, чтобы записывать и воспроизводить звуки, примут
участие в игре-викторине, где будут представлены редкие предметы, которые
производились и использовались в разное время на территории Перми и Пермского
края, и многое другое.
19 марта в 15:00 и
17:10 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят поставленный в Венской опере балет
«Лебединое озеро» (6+) Чайковского с Рудольфом Нуреевым и Марго Фонтейн.
19 марта в 16:00 в
Органном концертном зале пройдёт
концертная программа «Книга-гала» (6+). В исполнении солистов Пермской краевой
филармонии прозвучат романсы, инструментальные пьесы по литературным мотивам,
арии, ансамбли, сцены из спектаклей.
19 марта в 18:00 в
частной филармонии «Триумф» в
рамках Фестиваля Пермского искусства пройдёт концерт камерного оркестра «Орфей»
«Кончерто. Пермь. Вечер второй» (12+). Прозвучат произведения пермских
композиторов: Геннадия Широглазова, Петра Куличкина, Владимира Белунцова,
Дмитрия Батина, Никиты Широкова и Виктора Пантуса.
20 марта в 20:00 в
частной филармонии «Триумф» зрители
услышат программу «Звуковая мандала равноденствия» (12+), основанную на
«Медитации» современного композитора Анны Сегал для виолончели, перкуссии и
электронных звуковых ландшафтов.
21 марта в 16:00 в
Пермском доме художника открывается
юбилейная персональная выставка произведений Александра Новодворского «Стезя»
(6+). Представлены графика, живопись, инсталляции, пейзажи, серии портретов,
автопортретов, а также циклы цветочных натюрмортов.
21 марта в 16:00 в Доме
Мешкова откроется выставка
«Докопаться до города» (0+). Она представляет предметы, обнаруженные
археологами за последние десятилетия в историческом центре Перми. Выставка
создаётся в партнёрстве с Камской археологической экспедицией, последние
находки которой также будут продемонстрированы в Доме Мешкова.
21 марта в 18:00 в
Пермской Арт-резиденции откроется
выставка «Непростые формальности» (0+) скульптора Кирилла Кривощкова. В
подготовке выставки участвовали студенты философско-социологического факультета
ПГНИУ, направлений «Искусства и гуманитарные науки», «Культурология», «Дизайн»
и «Организация работы с молодёжью», а также молодые пермские художники – они
разрабатывали концепцию выставки и занимались копирайтингом, создавали
экспозиционный и графический дизайн, а также работали над событийной
программой.
21 марта в 19:00 в Доме
Смышляева в исполнении артистов Пермской
оперы пройдёт вечер камерной музыки «Времена года: откровение весны» (12+). В
программе сочинения Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Стравинского,
Свиридова, Шостаковича, Лудзаски,
Шуберта, Грига и других композиторов.
21 марта в 19:00 в
Органном концертном зале знаменитый
органист, заслуженный артист России, солист Московской государственной
академической филармонии профессор Александр Фисейский и его ученицы, студентки
Российской академии музыки им. Гнесиных Надежда Востокова и Анастасия
Ильясова представят концертную программу «Музыкальное приношение Иоганну
Себастьяну Баху» (6+).
22 марта в 18:30 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт лекция искусствоведа Сергея Крюкова «В плену модернизма» (16+).
Автор расскажет, как проявляется зависимость современного искусства от
произведений классиков; чем отличается модернизм от постмодернизма и
метамодернизма; как понимать произведения современных художников Перми в
контексте истории искусств; нужно ли для понимания сути современного искусства
разбираться в культуре эпохи Ренессанса и Просвещения. Будут проанализированы
произведения Марселя Дюшана, Энди Уорхолла, Жан-Мишеля Баския, Дэмиена Херста и
других авторов, чьё творчество стало своего рода учебником по современному
искусству.
22 марта в 19:00 в
Центре городской культуры в рамках
выставки «Металлогия» автор скульптур Олег Филимонов проведёт экскурсии и
расскажет о своих работах (16+).
22 марта в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» театр
«Балет Евгения Панфилова» представит вечер фестивальных мини-балетов (12+).
До 22 марта в
киноцентре «Премьер» проходит
ретроспектива Ларса фон Триера (18+).
23 марта в 15:00 в
Фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия «Пермь до пожара 14 сентября 1842 г.» (12+ от 13 лет).
Экскурсанты познакомятся с археологическими находками из пермских усадеб,
сгоревших в пожаре 1842 года, узнают, что такое «закрытые археологические
комплексы» и какую информацию они могут дать исследователям, и многое другое.
23 марта в 15:00 в
Детском музейном центре пройдёт
экскурсия по выставке «Про льва, который стал писателем» (6+). Участники
познакомятся с главными героями произведений Льва Давыдычева и узнают, черт
каких героев в них больше всего, выяснят, почему автор решил писать для детей и
про детей и как ему удалось создать в своих книгах живой, шумный и суматошный
мир, в котором герои играют и учатся, дружат и ссорятся, растут и делают выбор.
23 марта в 19:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт презентация сборника стихов пермского поэта Николая Бурдина и
поэтический вечер «Пока мы живы» (12+).
23 марта в 19:00 в
Органном концертном зале пройдёт
юбилейная программа «Всё ещё будет!» (6+) к 35-летию квартета «Каравай».
Ансамбль представит поклонникам
избранные произведения из своего репертуара.
23 марта в 23:50 на
сайте Medici.TV стартует трансляция
финала
конкурса дирижёров Донателлы Флик-2023 (16+).
До 16 апреля в Пермской
Арт-резиденции работает
персональная выставка пермского художника-пейзажиста Константина Собянина
«Территория зимы» (0+). На выставке представлены 48 работ, выполненных им за
последние годы.
До 16 апреля в Пермской
Арт-резиденции работает выставка
«Сцепление» (0+). На ней представлено около пятидесяти работ – графика,
живопись, объекты. В проекте принимают участие
три поколения художников: молодые авторы, уже заявившие о себе художники
и известные пермские мастера.
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