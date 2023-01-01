Как оформить выгодные микрозаймы Поделиться Твитнуть

Самым быстрым и надежным способом получения нужной суммы денег сегодня является оформление микрозаймов в одной из микрофинансовых организаций.

Прежде чем отправляться в ближайший банковский филиал за ссудой, нужно тщательно взвесить все за и против такого решения. Ведь банки требуют от заемщиков огромное количество документов, поручителей или залоговое имущество, растягивая процесс выдачи ссуд на несколько дней и даже недель.

Удобное кредитование

Наиболее удобно и выгодно брать небольшие займы в микрофинансовых организациях, предлагающих безотказное кредитование. МФО оформляет микрозаймы без лишних формальностей, поручителей или залогов. Получить ссуду в таких организациях сможет любой совершеннолетний гражданин за считанные минуты. Также МФО выдают микрозайм первый без процентов, чтобы не обременять клиентов комиссионными. Воспользоваться такой возможностью сможет каждый человек, решивший обратиться в МФО за микрокредитом.

Вероятные риски

Несмотря на огромное количество МФО, предлагающих свои услуги дистанционно, доверять каждой из них не стоит. Нередко встречаются аферисты, которые ведут свои дела в обход действующему законодательству. Поэтому каждый потенциальный клиент, отказывающийся от проверки той или иной микрофинансовой организации, рискует стать жертвой мошенничества. Следовательно, прежде чем заполнять онлайн-заявку, необходимо перепроверить следующую информацию:

- регистрационный номер;

- дата и место регистрации;

- присутствие МФО в реестре ЦБ РФ;

- достоверность адреса и контактных данных;

- условия сотрудничества.

Каждая микрофинансовая организация должна вести деятельность в соответствии с уставом и правилами ЦБ. Подтверждением этому должно быть присутствие МФО в реестре Центробанка. Если организации нет в реестровом списке, это означает, что она нарушает закон. Кроме того, потенциальный заемщик должен ознакомиться с условиями, на которых выдаются микрокредиты.

Как оформить микрозайм

Если вы обратитесь в moneyman, в случае одобрения сможете весьма оперативно получить заемные средства. Для этого достаточно заполнить специальную электронную форму на официальном вебсайте МФО. На одобрение, как правило, уходит совсем немного времени, после чего средства моментально перечисляются на платежные реквизиты, указанные заемщиком при заполнении онлайн-анкеты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.