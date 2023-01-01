Максим Артамонов Глава минобра объяснила, зачем Перми нужен межвузовский кампус Он позволит совершить «переворот в промышленности» Поделиться Твитнуть

Раиса Касссина/ Скриншот видео прямого эфира в соцсети "ВКонтакте"

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, для чего в Камской долине строится межвузовский кампус и почему было выбрано именно это место. Трансляция прямого эфира с её участием велась ВКонтакте.

По словам чиновницы, одна из главных причин постройки такого объекта в том, что сегодня каждому вузу Перми не хватает площадей для развития новых направлений и многофункциональных лабораторий. Также кампус позволит наладить сотрудничество и более тесное взаимодействие пермских вузов.

«Для меня вне сомнения, что это позволит ворваться в новые технологии и совершить переворот в промышленности», — заявила глава ведомства.

Кроме того, есть проблема с нехваткой мест в общежитиях для студентов. «Если будет место для проживания и будут новые направления обучения, то это обеспечит приток населения», — отметила чиновница.

Кассина также ответила на вопрос, почему для строительства кампуса была выбрана Камская долина:

«Мы рассматривали разные варианты, но лучше этого места трудно что-либо найти. Во-первых, до центра 10 минут езды; во-вторых, это будет развивающийся микрорайон. Всё, что мы там построим, будет востребовано населением. То есть это новый центр, который появится у нас там в связи с появлением кампуса. Кампус станет объединяющим звеном, который обеспечит развитие рядом находящейся инфраструктуры. Поэтому, мне кажется, это самое правильное место».

Напомним, пермский межвузовский кампус власти обещают ввести в эксплуатацию к концу 2026 года.

В начале марта было заключено концессионное соглашение на строительство кампуса. Концессионером стала компания, входящая в состав холдинга АФК «Система». Концессионер проектирует все объекты студенческого кампуса — гостиничный комплекс на 5 тыс. мест, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, конгресс-центр, учебно-лабораторные пространства. Приступить к строительству планируется в следующем году.

По данным на февраль 2023 года, создание кампуса краевой минэк оценивает в 28,6 млрд руб. Из них 19,7 млрд составят средства капитального гранта (деньги федерального и регионального бюджетов, сумма федеральных средств уточняется). Внебюджетные источники (средства концессионера — собственные и привлечённые) — 8,9 млрд руб.

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