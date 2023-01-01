Максим Артамонов В краевом минобре обещают поднять среднюю зарплату учителей Прикамья до 52 тысяч рублей При этом внутри каждого образовательного учреждения устанавливаются свои оклады Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала, как в этом году изменится уровень оплаты труда школьных учителей и воспитателей в детских садах. По утверждению чиновницы, эти цифры составят 52 и 40,7 тыс. руб. соответственно. Такие данные чиновница озвучила во время прямого эфира ВКонтакте.

«Мы повышаем фонд заработной платы. Это происходит ежегодно. В этом году средняя заработная плата с учётом классного руководства должна быть 52 тыс. руб., но она не может быть у каждого 52 тыс.», — заявила Кассина.

Чиновница пояснила, что на каждое образовательное учреждение выделяется повышающий фонд. Его распределяет специальная комиссия. Оклады устанавливаются внутри каждого учебного заведения, и они не могут быть одинаковы, потому что есть учреждения на 100 человек и есть на 1,5 и даже 2 тыс. Кроме того, зарплата зависит от категории учителя, стажа работы, от предмета и количества детей в классе.

«Мы даём фонд, а как его использовать — на повышение окладов или на стимулирование — это решают внутри коллектива. Мы рекомендуем придерживаться формулы 70% на 30%», — отметила министр.

При этом 70% средств фонда должны выделяться на оклады, это постоянный и гарантированный оклад, а 30% — на стимулирующие выплаты. Они зависят от того, как часто учитель берёт дополнительные часы и факультативы, работает с трудными подростками, проводит олимпиады, мастер-классы или открытые уроки.

Во время прямого эфира министру поступило сообщение, что сейчас в детских садах Пермского края такая же зарплата, как у уборщиц. Кассина не согласилась с этим утверждением.

«Нет, не такая, это неправда. Другое дело, что нянечкам действительно подняли зарплату. Она у них была совершенно минимальная. Заработная плата в дошкольном образовании у воспитателей должна быть равна средней зарплате в школе. На 2023 год прогноз — 40 782 руб. Прогнозы мы всегда выполняем. Другое дело, что это средняя зарплата, и в связи с тем, что детского населения становится меньше, есть группы и по шесть человек. Конечно, там зарплата не будет такой же, как в группе, где 30 человек», — сказала руководитель ведомства.

Также, по мнению Кассиной, в Перми больше нет проблем с нехваткой детских садов — они заполнены. Но в сельской местности проблема сохраняется.

По данным «Нового компаньона», сейчас реальная средняя зарплата учителя, который работает в школе и взял классное руководство, составляет 35-40 тыс. руб. Зарплата воспитателя в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей — 20-22 тыс. руб.

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