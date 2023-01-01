Елена Синица Глава минобра Пермского края предложила создать госструктуру для охраны школ Раиса Кассина также отметила, что проблему охраны в школе без участия МВД и Росгвардии не решить Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава министерства образования Пермского края Раиса Кассина предложила создать отдельную государственную структуру для охраны учреждений среднего образования. С таким предложением она выступила на пленарном заседании Заксобрания региона.

«Нужно подумать о единой службе охраны со специально обученным персоналом, а не с теми, кто сейчас выигрывает по конкурсу. И чтобы эта система была государственной»,— предложила министр.

По мнению Кассиной, сейчас охранники в образовательных учреждениях региона имеют «минимальный уровень» (компетенции и подготовки — ред.).

«Пока мы с этим, честно говоря, не справились. Это серьезная проблема, и решить её без участия органов МВД и Росгвардии нам не под силу»,— сказала она.

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