Максим Артамонов Нехватка учителей в Прикамье не превышает 2% Поделиться Твитнуть

Раиса Кассина

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Пермском крае нехватка педагогических кадров в школах составляет 1,5 — 2%. Об этом рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина во время прямого эфира, организованном Центром управления регионом.

«Иногда бывает так, что учитель берёт одну ставку, но его уговаривают, ему предлагают две, потому что некем заменить. Это не тотальный дефицит кадров. У нас нехватка кадров от 1,5 до 2%. Я всегда говорю, что это вообще незначительно, но для конкретной школы на краевом уровне в целом важно, если у твоего ребёнка нет конкретного предмета», — отметила Кассина.

В связи с этим чиновница сделала вывод, что даже 0,5% — «это всё равно проблема».

«Поэтому очень много делается для того, чтобы педагоги в школу всё-таки приходили. Что бы мы ни делали для привлечения педагогов, если в педуниверситете будет малое количество мест, мы ничего не сделаем. Поэтому главное, что мы смогли сделать — увеличить контрольные цифры приёма в вузы. И сейчас, когда у нас много цифр приёма, а детей, желающих поступать, гораздо больше, мы можем ещё увеличить [эти цифры]», — сказала Кассина.

Она добавила, что «запас детей, желающих поступать в педвузы, в Пермском крае очень большой — об этом мало кто знает, но на самом деле это именно так и будет ещё больше».





Сейчас, по словам главы краевого минобра, важно, чтобы большинство поступивших ребят потом пошли в работать школу и остались там.

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