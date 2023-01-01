Максим Артамонов В Перми вдвое увеличат число испытательных стендов для двигателей ПД-8 Семь стендов в «ОДК-СТАР» уже работают Поделиться Твитнуть

На испытательном стенде САУ-8 / фото: ОДК-СТАР

Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха расширяет испытательную базу для агрегатов двигателя ПД-8, которым будет оснащаться самолёт SSJ New. На пермском предприятии «ОДК-СТАР», которое ведёт разработку и производство систем автоматического управления двигателем, введены в эксплуатацию семь стендов для проведения испытаний. Ещё пять начнут работу в ближайшее время. Таким образом, их число будет увеличено почти вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Новые стенды для системы автоматического управления САУ-8 для ПД-8 позволяют испытывать гидромеханические и электронные агрегаты как по отдельности, так и в комплексе, имитируя их работу в составе двигателя.

По словам управляющего директора «ОДК-СТАР» Сергея Попова, опытно-конструкторские работы по САУ-8 для двигателя ПД-8 завершатся в июне этого года.

«Сейчас идут предварительные и квалификационные испытания агрегатов, в том числе на климатические, механические и другие внешние воздействия. После этого самолёт с двигателями ПД-8 выполнит л тную программу квалификационных испытаний, а пермским агрегатам будет присвоена литера О1 — они из опытных перейдут в статус серийных», — пояснил он.

АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.