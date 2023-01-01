Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директором музея ПГНИУ назначена Мария Мингалёва Прежний руководитель Мария Ромашова стала замом по науке в краеведческом музее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В музее Пермского университета (ПГНИУ) — новый директор. Им стала известный пермский археолог, участница раскопок на территории «Завода Шпагина» Мария Мингалёва.

Прежний директор Мария Ромашова, возглавлявшая музей с 2015 года, ушла на повышение — она назначена заместителем директора Пермского краеведческого музея по науке. В этой должности она сменила Елену Меркушеву, которая продолжит сотрудничать с музеем в качестве куратора специальных проектов.

Представление Марии Ромашовой в новом коллективе состоялось 14 марта на заседании учёного совета музея.





Музей ПГНИУ — большой комплекс, состоящий из одиннадцати подразделений, среди которых — музеи различных естественных наук, музей юстиции, музей истории университета, фонд редкой книги и ботанический сад.

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