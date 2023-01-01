Максим Артамонов Пермские антимонопольщики включили ООО «Стройремонт» в реестр недобросовестных поставщиков Компания требовала от детского санатория увеличить сумму контракта за оказание услуг Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В УФАС поступило обращение краевой детской клинической больницы. Руководство учреждения попросило антимонопольщиков включить ООО «Стройремонт» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) в связи с отказом подрядчика от исполнения контракта на оказание услуг по уборке санатория «Орлёнок» в Усть-Качке. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по региону.

Как выяснилось, больница заключила договор на сумму более 2,8 млн руб, по которому подрядчик должен был заниматься уборкой санатория с 1 февраля 2022-го по 31 октября 2023 года. Однако через полгода после начала оказания услуг ООО «Стройремонт» попросило заказчика увеличить стоимость контракта, сославшись на подорожание расходных материалов, но получило отказ и перестало исполнять контракт.

В ходе рассмотрения обращения подрядчик не смог представить УФАС доказательства существенного повышения стоимости средств, необходимых для оказания услуг по контракту. В связи с этим антимонопольщики посчитали эти расчёты субъективными. В контракте также не было указано, какими именно средствами должна проводиться уборка, и поэтому подрядчик мог выбрать любые из них по приемлемой цене.

По мнению антимонопольного органа, любая организация, участвуя в любой закупке, должна осознавать риски предпринимательской деятельности. Повышение стоимости материалов относится к таким рискам и не может расцениваться как обстоятельство непреодолимой силы.

В итоге УФАС решило включить сведения об ООО «Стройремонт» в РНП на два года.

ООО «Стройремонт» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Пермского края, который встал на сторону ООО. Однако Семнадцатый арбитражный апелляционной суд Пермского края отменил решение первой инстанции и признал правоту антимонопольного ведомства о включении ООО «Стройремонт» в РНП.

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