Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская синематека расширяет хозяйственную часть
Учреждение построит склад и парковку
Мэрия Перми передаёт в краевую собственность три объекта недвижимости: земельный участок площадью 3950 кв. м по адресу ул. Куйбышева, 80а, и два нежилых помещения — площадью 159,1 кв. м (ул. Куйбышева, 163) и 61,2 кв. м (ул. Сестрорецкая, 24). Об этом «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщает со ссылкой на сайт краевого Законодательного собрания.
По информации издания, здания будут в дальнейшем переданы в федеральную собственность для размещения офисов «Почты России», а земельный участок по ул. Куйбышева, 80а предполагается предоставить в безвозмездное пользование ГБУК «Пермский краевой клуб-киноцентр «Пермская синематека» под объекты культурно-досуговой деятельности.
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