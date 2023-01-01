Пермский край принял участие в командно-штабных учениях МЧС России В Прикамье основные мероприятия прошли в селе Карагай Поделиться Твитнуть

В среду и четверг, 15 и 16 марта, на территории РФ состоялись командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС, которые проводит МЧС России. Пермский край также принимает участие в тренировке.

Как сообщили в региональном минтербезе, накануне в Прикамье основные мероприятия прошли в селе Карагай. Специалистами отработано спасение людей на воде в период весеннего половодья. Также проверена готовность органов местного самоуправления к паводковому периоду: наличие помещений для временного размещения населения, сил, средств и техники.

В ходе Всероссийского селекторного совещания зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов доложил замминистру МЧС России Виктору Яцуценко о выполнении мероприятий в регионе и готовности оказать гражданам финансовую помощь в с утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС.

Второй этап тренировки по приведению органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в пожароопасный сезон прошёл 16 марта.

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