Алёна Бронникова Пермским льготникам увеличили субсидии на подключение газа Можно получить до 100 тысяч рублей компенсации Поделиться Твитнуть

В Пермском крае увеличился объём субсидий до 100 тыс. руб. для льготных категорий граждан на компенсацию расходов, связанных с подключением газа. Об этом сообщает краевое Минсоцразвития.

Мера поддержки в рамках федеральной программы была принята в Прикамье по поручению губернатора Дмитрия Махонина. «С самого старта программы по догазификации мы приняли беспрецедентное решение, что газопроводы должны строиться до фасада дома всем участникам программы», — заявил глава Прикамья. Ранее губернатор отметил, что Пермский край начал одним из первых в стране оказывать помощь жителям при подключении газа, и многие другие регионы теперь используют этот же инструмент.

Компенсацию затрат на приобретение газового оборудования отечественного производства для частного дома или строительства газораспределительных сетей могут получить некоторые категории граждан, заключившие договоры с единым оператором до 31 декабря 2022 года, и только один раз. К ним относятся многодетные и малоимущие семьи, участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий и члены их семей.

Заявления на компенсацию принимаются до 31 августа в территориальных управлениях Министерства соцразвития по месту жительства. Справку из управления жителям нужно будет отнести в АО «Газпром газораспределение Пермь» для заключения договора. Затем коменсацию перечислят компании, установившей оборудование.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.