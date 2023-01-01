Представители Прикамья приняли участие в форуме «Наука побеждать» Поделиться Твитнуть

В Международном центре самбо г. Москва 14 марта прошёл форум «Наука побеждать». Форум организован в рамках федерального проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия». В работе форума принимали участие региональный координатор проекта «Zа самбо» в Пермском крае, заслуженный мастер спорта России по самбо Евгений Исаев и председатель регионального общественного совета партпроекта, секретарь реготделения «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев.

Масштабный форум «Наука побеждать» собрал более 1 тыс. гостей из разных регионов страны. Среди них — региональные координаторы и председатели общественных советов партпроекта, главы субъектов Российской Федерации, сенаторы Совфеда, депутаты Государственной Думы, эксперты в области развития образования, подготовки кадров, военно-патриотического воспитания.

Перед началом форума его участники возложили цветы к памятнику основоположникам самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Памятник установлен на Аллее Славы в парке спорткомплекса «Лужники», где 10 сентября 2022 года при поддержке президента Владимира Путина и был открыт Международный центр самбо. Этот спортивный комплекс не имеет аналогов в мире по функциональному наполнению и соответствует всем международным требованиям.

Во время форума была организована работа дискуссионных площадок по ряду актуальных для проекта «Zа самбо». Среди них — самбо в образовательных организациях и на селе, подготовка тренерских кадров, работа в молодёжной среде, военно-патриотическое воспитание и других. На площадках представители регионов, где партпроект активно развивается, поделились опытом своей работы.

Так, с докладом выступил председатель регионального общественного совета партпроекта «Zа самбо», секретарь реготделения «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев. Он рассказал, что Федерация самбо Пермского края ещё с 2018 года начала реализацию проекта «Самбо в школу». Руководит проектом на территории края заслуженный мастер спорта России по самбо, четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, победитель Всемирных игр боевых искусств Евгений Исаев.

Сейчас в проекте участвуют 57 школ региона, а сам проект развивается в трёх направлениях: подготовка специалистов, создание материальной базы и проведение различных мероприятий.

Реализуя проект, Федерация самбо взаимодействует с «Колледжем олимпийского резерва» и Чайковской государственной академией физической культуры и спорта. Проводятся курсы повышения квалификации, обучение студентов. Ежегодно в апреле проходит Всероссийская научно практическая конференция «Подготовка единоборцев: теория, методика и практика», а с 2022 года — Международная конференция по той же тематике. На краевом уровне проводятся мастер-классы, открытые уроки, показательные выступления, вебинары, фестиваль «Познаю мир самбо», соревнования среди школьников, фестиваль ГТО.

Эта работа приносит заметные плоды. В 2021 году на Всероссийских соревнования по самбо среди школьников команда Пермского края заняла 1 место, в 2022 году на Всероссийском фестивале «Познай мир самбо» среди обучающихся общеобразовательных организаций — также 1 место.

В сентябре 2022 года Пермский край присоединился к реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «Zа самбо». Координатором проекта также стал Евгений Исаев. В рамках проекта выстроено взаимодействие с Федерацией самбо, Министерством образования и Министерством спорта. Уже проведено более 200 открытых уроков по самбо в образовательных учреждениях Пермского края.

Накануне проведения Чемпионата России по самбо в Перми 27 февраля 2023 года прошёл межрегиональный круглый стол по реализации проекта «Zа самбо». Его участники сформировали ряд предложений по дальнейшей популяризации самбо в молодёжной среде, а также рекомендовали органам власти и ОМСУ содействовать разработке и реализации программ развития самбо, инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, включая строительство центров самбо, открытие секций в образовательных учреждениях и по месту жительства. Министерству просвещения РФ, Министерству спорта РФ и Всероссийской федерации самбо рекомендовано обеспечить введение занятий по самбо в обязательную часть программы «Физическая культура», а также включить в программу Всероссийского фестиваля ГТО вид программы «Самозащита без оружия».

Вячеслав Григорьев:

— Главная цель проекта «Zа самбо» — обеспечить доступность занятий самбо для детей и молодёжи во всей стране. Ведь самбо — уникальный отечественный вид единоборств, наше достояние. Самбо — не только физическая подготовка и умение постоять за себя, но и важная часть системы воспитания, направленное на развитие физических, морально-волевых качеств, а также патриотизма.

По итогам форума были сформулированы и инициативы в органы законодательной и исполнительной власти.

Отметим, в народной программе «Единой России» уделено большое внимание развитию детского и юношеского спорта. Говоря об итогах форума, Евгений Исаев отметил, что партпроект «Zа самбо» даёт серьёзный импульс дальнейшему развития и популяризации этому виду спорта.

Евгений Исаев:

— История самбо — это история побед нашей Родины. Это единственный олимпийский вид спорта, международным языком которого является русский. Самбо даёт основы воспитания характера и дисциплины у подрастающего поколения. Одновременно самбо — один из наиболее массовых видов спорта благодаря своей доступности. Уверен, что партпроект «Zа самбо» и масштабный форум «Наука побеждать», который прошёл сегодня, помогут придать новый серьёзный импульс развитию этого вида спорта, его популярности, созданию нужной инфраструктуры.

Добавим, что 2023 год — юбилейный для самбо. 85 лет назад, 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту СССР издал приказ №633 «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)».

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