На пожаре в Лысьве спасены три человека В том числе двое детей Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Во вторник, 14 марта, в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Баженова в Лысьве Пермского края. К месту ЧП выехали пожарные расчёты — 19 человек личного состава и 6 единиц техники. Горел не только дом, но и надворные постройки с гаражом. Общая площадь пожара составила 105 кв. м.

Спасателям удалось вывести из огня трёх человек, в том числе двух детей. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования: короткое замыкание произошло в надворных постройках.

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.





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