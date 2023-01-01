В кинокомиссии рассказали, какие фильмы могут быть сняты в Пермском крае На получение субсидии претендуют 15 проектов Поделиться Твитнуть

Экспертный совет Пермской кинокомиссии рассмотрел кинопроекты, создатели которых заинтересованы в проведении съёмок в Пермском крае и получении субсидий от минкульта. Оценка экспертами проводилась по культурным, экономическим и производственным критериям. По результатам заседания претендовать на получение субсидии смогут 15 проектов (10 фильмов и 5 сериалов) — это рекордное количество для Прикамья.

Итак, ко второму этапа отбора на получение субсидии допущены следующие заявители:

1. Полнометражный художественный фильм режиссёра Олега Штрома «Патриот» (16+) (ООО «ЭГО продакшн») создан в жанре байопик. В центре повествования — Геннадий Николаевич Зайцев, Герой Советского Союза, всю жизнь посвятивший защите национальных интересов Родины, вписавший славные страницы в летопись легендарного подразделения «Альфа». Съёмки проходили осенью 2022 года в посёлках Кусье-Александровский и Пашия.

2. Художественный фильм «Культурная комедия» (12+), его съёмки стартуют уже в мае 2023 года. В настоящее время командой проекта при поддержке Пермской кинокомиссии ведутся поиски актёров и локаций для съёмок. Режиссёром выступит Владимир Котт. Примечательно, что претендентом на получение субсидии в данном случае становится пермская кинокомпания ООО «ГОЛД СТАЙЛ ЭНТЕРТАЙНМЕНТ».

3. Фильм «Вы меня видели?» (16+) сценариста и режиссёра Екатерины Волковой (ООО «Студия +1»). Локацией для съёмок могут стать узнаваемые места края: мыс Стрелка, водопад Плакун, Бор-Лёнва. Сюжет драмы разворачивается вокруг таинственного исчезновения 14-летней девочки.

4. Роуд-муви «Про Маньпупунёр» (12+) (ООО «ДУ ИТ БРО ПРОДАКШН»). Иван Добронравов уже посетил Пермский край в поисках мест для съёмок. Кинокартина станет дебютной полнометражной работой Ивана в качестве режиссёра. Создатели обещают нам показать красоту дикой природы и незабываемую историю про место, где исполняются мечты.

5-7. В этом году кинокомпания «Проспект Мира» и режиссёр Антон Богданов презентовали кинокомиссии сразу три проекта: драмы «Каждая минута» (12+) — история о том, как опытного врача и его 12-летнего сына накрывает в машине снежной лавиной; «Отец Павел» (12+) — в центре сюжета лежит история жизни простодушного, никому не приметного пастыря, которая протекает на фоне событий сегодняшнего времени в храме Перми и вдруг возвышается до событий библейского масштаба; а также третью часть семейной комедии «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова».

8. Трагикомедия «Последний пионер» (12+) Александра Андреева (ООО «ТРИ А фильм»). Её съёмки пройдут в родных местах режиссёра — Кудымкарском и Юрлинском районах Пермского края. В центре сюжета — столичный офисный менеджер, работающий на ипотеку и живущий в пробках, который решает бросить всё и уехать в родное село на поиски счастья.

9. Комедийная мелодрама «Втроём» (16+) от «Свердловской киностудии» повествует о том, как сотрудница министерства культуры Даша отправляется в командировку по Пермскому краю с компаньоном, которого навязал ей ревнивый муж. Каждый этап путешествия — яркий, остроумный рассказ о Пермском крае.

10 и 11. Режиссёр Олег Фомин планирует реализовать в этом году в регионе сразу 2 проекта. Первый — фантасмагорическая комедия «Жёлтый кролик» (16+) (ООО «Фоминкино»). История о простых людях, которые хотят жить, работать и любить, творить и делать свою жизнь лучше. Автор сценария — Иван Охлобыстин. Фильм-референс — «Девчата». Второй проект — «Операция "Карпаты"» (16+) (ООО «ФОРА-АВП»). Многосерийный военный детектив о том, как после очередной кровавой стычки с бандеровцами в Карпатах командование сводных частей МВД и МГБ решает внедрить в бандитское подполье своих людей. Сценарий основан на реальных событиях.

12. Остросоциальный сериал «Последний год» (16+) . Продюсер многосерийного драмеди — Данила Козловский (ООО «ДК ИНТЕРТЕЙМЕНТ»). Целевая аудитория сериала знакома с жестокой средой стереотипов и буллинга и желает изменить её хотя бы на уровне собственной семьи, ради блага будущих поколений. Съёмки планируются в крае осенью 2023 года.

13. Ещё один сериал — криминальная драма «Холод» (18+). Провести съёмки фильма в Пермском крае кинокомпания «Алгоритм» планирует уже этим летом, и в данный момент команда ведёт поиск локаций. По сюжету — девушка Женя мстит за убитую семью.

14. Сериал «Лихие» (18+) режиссёра Юрия Быкова — драма о лихих 90-х, основанная на реальных событиях. Действие фильма разворачивается в Хабаровском крае, однако фактическим местом съёмок может стать Пермский край. В качестве локаций рассматриваются Кунгур, Губаха и посёлок Усьва. Производство реализует кинокомпания «Сити фильм».

15. «50+ и прочие обстоятельства» (16+) — многосерийная мелодрама продюсерского центра «Фёдор Добронравов». В центре сюжета — три подруги, которые недавно вышли на пенсию и пытаются найти своё место в резко изменившейся жизни.

Напомним, для прохождения второго этапа отбора на получение возврата в виде субсидии кинокомпании обязаны представить в минкульт документы, подтверждающие понесённые на территории Пермского края затраты, связанные с производством фильма. В перечень принимаемых к возмещению затрат входит оплата необходимых для съёмочного процесса услуг, товаров и аренды. В Пермском крае установлен максимальный на территории РФ размер рибейта — до 50%.

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