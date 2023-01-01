КРПК оштрафована за нарушение прав дольщика в Березниках Вместе с компенсацией Корпорация выплатит пострадавшей 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Березники

Игорь Катаев

В Березниках прокурор в судебном порядке взыскал с застройщика АО «Корпорация развития Пермского края» денежную компенсацию и штраф за нарушение прав участника долевого строительства.

Проводя проверку по обращению престарелой местной жительницы, сотрудники прокуратуры установили, что заявительница в ноябре 2017 года заключила с КРПК договор участия в долевом строительстве, вложив денежные средства в покупку жилья в новостройке.

АО брало на себя обязательство построить и передать покупателю жильё до конца 2019 года. Однако фактически условия договора были исполнены спустя два с половиной года.

Всё это время женщина была вынуждена снимать жильё, а застройщик намеренно уклонялся от добровольного урегулирования с клиентом вопроса компенсации затрат за несвоевременную сдачу жилой площади.

Защищая права пенсионерки, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с застройщика неустойки и компенсации морального вреда. Судебная инстанция требования надзорного органа удовлетворила, в пользу заявительницы со строительной корпорации взыскано в общей сложности 150 тыс. руб.

Фактическое исполнение судебного решения прокуратура взяла на контроль.

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