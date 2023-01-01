Спрос на комнаты в краткосрочную аренду вырос в Пермском крае на 19% Динамику связывают с развитием туризма и завершением пандемии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Авито Недвижимость» проанализировала рынок посуточной аренды комнат по всей России в период с февраля 2022 по февраль 2023 года. Выяснилось, что за 12 месяцев спрос на аренду данного вида недвижимости в стране увеличился на 17%, а в Пермском крае — на 19%.

При этом рост количества комнат, предлагаемых в краткосрочную аренду в регионе, оказался несколько ниже — 18%.

Средняя цена на аренду комнаты в России выросла на 14% и достигла 800 руб. в сутки. В Пермском крае в феврале 2023 года за комнату просили всего 590 руб. (+19% к АППГ).

«Краткосрочная аренда комнат набирает всё большую популярность среди туристов после завершения пандемии, — комментирует руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артём Кромочкин. — В первую очередь — это один из самых экономных вариантов путешествия по стране, а во-вторых, россияне больше не боятся ограничений и проживания с другими людьми в одной квартире, так как риск остался позади».





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